Скандал в Одесі: онкодиспансер відхрещується від порнокабінету УЗД [ Редактировать ]
Безпрецедентний скандал в Одесі. На території онкодиспансеру в кабінеті УЗД пацієнток фільмувала прихована камера, а відео розміщували на порносайтах. Наші кореспонденти з'ясовували всі подробиці.
Все відбувалося в обласному онкологічному диспансері: ось за цими дверима. Зараз цей приватний кабінет ультразвукової діагностики гінекологічного профілю зачинений. Днями до поліції звернулася жінка, яка впізнала себе на відео в інтернеті саме під час проходження тут процедури УЗД.
Правоохоронці з'ясували: в кабінеті була встановлена прихована камера, яка й і фіксувала огляд пацієнток. А в подальшому відео публікувалось на порноресурсах. Слідчі вже провели обшук у кабінеті.
"Було вилучено технічне обладнання, за допомогою якого здійснювався відеозапис, особа, яка працювала в цьому кабінеті, встановлена, проте ще жодної особі не оголошено про підозру, встановлюються особи, які можуть бути до цього причетні і це ж необов'язково, що особа, яка там працювала, встановлювала ці технічні засоби", - говорить Любов Гордієвська, прессекретар ГУНП в Одеській області.
У кабінеті працював лікар В'ячеслав Триполко: зараз його телефон відключений, де він сам - невідомо. Онкодиспансер є комунальним підприємством. Тут пояснюють: вже майже десять років Триполко лише орендує в них кабінет, а відповідні дозволи отримував в облраді, якій підпорядковується медичний заклад.
"Мы не знаем даже, кто туда заходил, в каком графике, как он проводил прием мы не вмешиваемся в его трудовую деятельность, в его распорядок - он не вмешивается в нашу", - говорить Олександр Саінчин, адвокат КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер".
За даними слідства, відео для порносайтів у кабінеті УЗД знімали принаймні півтора року. Важко уявити, скільки жінок могли стати жертвами такого злочину. Головлікар диспансеру каже: шокований інцидентом та вживатиме заходів.
"Я сначала подумал, что это чья-то злая шутка, потому что мне в голову не могло прийти о том, что такого рода деятельность вообще могла осуществляться учитывая, что пострадала репутация лечебного учреждения, конечно, мы будем разрывать договор аренды", - говорить Олег Лук'янчук, головний лікар КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер".
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "виготовлення та розповсюдження порнографії". До розслідування залучені фахівці управління боротьби з кіберзлочинністю. Винуватцям загрожує до семи років позбавлення волі.
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