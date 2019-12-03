Майже півмільярда гривень на стартапи. Відсьогодні креативні бізнесідеї можна подавати на реєстрацію до фонду інновацій. Про початок програми оголосив прем'єр Олексій Гончарук.

Максимальна сума, яку держава готова надати під один проєкт 75 тисяч доларів. Організація фінансуватиме майже всі сфери, окрім азартних ігор, виробництва небезпечних речовин, алкоголю і тютюнових виробів. Особлива увага інноваційним та ІТ-технологіям. Головна умова - проєкт має бути стовідсотково українським. У майбутньому, як пояснив очільник Уряду, у фонд залучатимуть і спонсорські, небюджетні кошти.

"Метою, яку ми в даному випадку переслідуємо є більша кількість українських стартапів зареєстровані в Україні, реєструють свої продукти в україні, стартують з України можуть повноцінно називатися українськими єдинорогами. У нас вистачить ресурсів на десятки команд, а наступного року на сотні, головне, щоб вони були", - говорить Олексій Гончарук прем'єрміністр України.

"Ми фінансуємо не процес, а результат. Тому цей фонд створений саме так, як показали фонди ми брали для себе французський і ізраїльський досвід, як ключові, коли максимально скорочений шлях прийняття рішення і отримання коштів конкретними командами максимально деполітизовано цей відбір", - говорить Оксана Маркарова, міністр фінансів України.