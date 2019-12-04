Українських добровольців нарешті легалізували. Відтепер бійці добробатів зможуть отримати посвідчення учасника бойових дій ,а отже - і всі соціальні гарантії. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт.

Втім, не минулося без конфліктів. Про насичений депутатський день - Ксенія Барвіненко.

Історія із законопроєктом про надання статусу учасника бойових дій добровольцям розпочалася з конфлікту. Ще перед першим читанням лунали заяви про законодавчий плагіат. Мовляв, ініціатори - "Слуги народу", "Голосу" та "Батьківщини" - поцупили текст документа в Європейської солідарності. Та коли про цей конфлікт забули, під час другого читання - спалахнув новий. А все - через поправку, яка дозволила б отримати УБД навіть сепаратистам.

"Тільки що 215 "Слуг народу" підтримали поправку, якою дали лазейку, що статус можливий учасника бойових дій - отримають бойовики, сепаратисти, і таке інше. Ця поправка була протягнута в тіло Закону. У нас тут "голуби міра" з колорадськими значками під вишиванкою, які засіли в перших рядах, - вони протягують поправки, які нівелюють саму суть Закону", - наголосила Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність".

Через такі заяви голова парламенту перервав засідання і покликав нардепів на перемовини. У підсумку обранці домовились ухвалити ще один законопроєкт, який не дозволив отримати УБД бойовикам, а нардепові від "Європейської солідарності" довелося перепрошувати в колег.

"Ми внесемо окремий законопроект, по цьому питанню. Я прошу по цьому питанню зробити скорочену процедуру, що важливо - формулювання має бути, що ті добровольці, батальйони, які взаємодіють з ООС", - заявив Єгор Чернєв, народний депутат, "Слуга народу".

"Дуже вадливо, що відбувся в нас конструктивний обмін думками, з якого видно, що знаходяться в залі патріоти України з Україною в серці", - зазначила Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність".

Далі нардепи перейшли до питання ринку електроенергії. Щоб не допустити не контрольованого зростання тарифів.

"У цьому законопроекті ми хочем дати право регулятору надалі обмежувати обсяги імпорту електроенергії, які можуть поступати, Але це вже питання не законодавців - ми не регулюємо, ми хочем дати таке право регулятору це регулювати. Якщо в нас достатньо своїх працюючих генеруючих потужностей, тоді регулятор буде обмежувати імпорт, якщо для конкуренції потрібно, щоб з Білоруссю трейдери працювали - регулятор буде це дозволяти", - наголосив Андрій Герус, народний депутат, "Слуга народу".

Також цей законороєкт забороняє імпорт електроенергії з Росії. Хоча фракції не надто вірять у дієвість таких заборон.

"Цим законопроектом вони роблять красиву гру, коли забороняють імпорт російської і білоруської електроенергії, але за особливими дозволами кабінету міністру - знову це узаконюють", - переконаний Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".