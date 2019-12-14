За минулу добу на Донбасі п'ять разів порушили режим тиші, - про це повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил.

Позиції наших військових обстрілювали із заборонених Мінськом мінометів, а також гранатометів та кулеметів. Один український боєць отримав травму.

Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левенок.

Селище Зайцеве. Час від часу ми чуємо якісь вибухи. Ось, будь ласка, - лунають кулеметні черги. На жаль, ворог не дотримується режиму тиші. А коли сутеніє, - кажуть армійці, - вогонь бойовиків стає набагато щільнішим.

Тут немає жодного вцілілого будинку. Колись родючі поля - перетворилися на мінні. А звуки боїв - стали постійним акомпанементом.

"Ночью, тоже движение, снайпера бывает работают".

Зайцеве. Шостий рік війни. Лінія фронту перетинає це селище, колись затишний куточок на околиці Горлівки. Люди селилися тут - подалі від міської метушні. Мали господарства, обробляли землю. Нині в Зайцевому залишилося зо півтори сотні люду. І щороку їх меншає. Жителі не витримують сусідства з війною. На покинутих подвір'ях гуляє вітер.

"С ПКМа постреливают, с РПГ прилетает или мина или еще что-то".

А не рідко буває й так, що в купі із снарядом реактивного гранатомета з того боку прилітає ще й ціле "послання", - як ось таке, наприклад. Його хлопці отримали нещодавно:

"Что они придут и нас всех убьют".

Текст - у кращих традиціях ворожої пропаганди.

"Люди немножко необразованные, они верят в телевизор, который им показывает, слышат эти новости и что им говорят, - то они слышат, то они видят, и о том думают", - зазначив Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.

Армійці натомість із цього тільки кепкують. Передають привіт автору, радять йому скласти зброю та піти вчитися грамоті, адже це важливіше:

"Так, не "бе", а "ба" (виправляє маркером дві помилки у слові бандерівський) - так, двойка вам ребята, не сдали!"

Писати відповідь хлопці не будуть.

"В прошлом году у нас были развязаны руки насчет ответа, а теперь мы соблюдаем режим тишины и по этому не стреляем".