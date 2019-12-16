Чотири дні до новорічного дедлайну. У парламенті останній пленарний тиждень. А плани наполеонівські. Хочуть ухвалити повторно Виборчий кодекс, легалізувати гральний бізнес і розглянути президентську ініціативу про децентралізацію влади. Які ще рішення мають намір затвердити обранці, та головне, чи стане на все часу? Ксенія Барвіненко розкаже.

Порядок денний в останні чотири дні розписаний чи не по хвилинах, та попри це обранців продовжують завалювати президентськими ініціативами та невідкладними законопроєктами.

"Три закопнопроекти по яких було накладено президентське вето це питання виборчого кодексу. Питання про ТСК, про "Пласт". Президент готовий підписати всі ці законопроекти, якщо вразовані його зауваження і просив би звернути увагу на законопроекти, які були визначені президентом як невідкладні, а саме - 2237 завершити питання з недоторканністю народних депутатів. Зміни до державного бюджету 2020 рік, який стосується запуску програми 5-7-9 - кредитування для підприємництва. Президент вніс зміни до конституції щодо децентралізації", - говорить Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради України.

Саме ініціатива про децентралізацію найбільше збурила депутатів, бо її зареєстрували ще у п'ятницю, а текст став доступним лише сьогодні зранку. Та і до нього у народних обранців багато запитань.

"Скасовується європейська модель децентралізації, і, як правильно зазначив колега, там навіть Київ скасовується, вводиться така система, якою президент ставить від себе "смотрящих", яких називає модним словом префекти, які матимуть функції прокурора, президент згідно тим змінам, які пропонує, може зупиняти повноваження мерів чи рад, ліквідовувати громади", - говорить Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність".

А в опозиції вимагають повернутися до соціальних питань і прочати виконувати зобов'язання Нормадського саміту.

"У нас першим питанням на вівторок є проект постанови 2124, це постанова яка надає можливість якщо парламент його прийме - відновити соціальні виплати чорнобильцям, інвалідам війни, інвалідам труда, яких вони позбавлені в 2015 роках попереднім складом парламенту. Стосовно зовнішньо політичних питань - у нас є парижське комюніке, є пункт стосовно формулізації та затвердежння парламентом формули Штайнмайєра. Яка насправді є порядком проведення місцевих виборів, це вже підписаний діючою владою, ми внесли законопроект, який формалізує українським парламентом цю формулу в законодавстві", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

А от у "Голосі" передусім хочуть сталого миру на Сході.

"У нас після переговорів, які відбулися у Парижі настав мир, або Росія виконує свої домовленості ми не можемо, і забігачи наперед ми закликаємо діючу коаліцію дотримуватись позиції України і не починати політичного врегулювання поки не буде виконана вимога - припинення вогню", - вважає Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос".

Точаться дискусії і щодо запровадження ринку землі. У меншості закликають скасувати земельні законопроєкти.

І навіть анонсували на завтра акцію протесту під стінами парламенту. Та законопроєкт про ринок землі у порядок денний можуть і не внести, бо до документа близько п'яти тисяч поправок. Тож, вочевидь, він надовго завис у профільному комітеті. Натомість завтра в парламенті хочуть взятися за легалізацію грального бізнесу. Плануються скоротити кількість ігрових автоматів до 40 тисяч, і запровадити для них єдиний стандарт.

"Розтащовується виклчно в п'яти зіркових отелях, з великим номерним фондом, 200 номерів і вище в києві, і 150 номерів в регіонах. Є онлайн казино, ми теж робимо ліцензії люди грають, сплачують ліцензії, на серверах Мінфіну буде встановлено програмне забезпечення, яке визначає скільки люди витрачають в цих казино, виграють на програють і буде стягуватися відсоток з кожного виграшу. Далі є онлайн ставки на спортивні події тут теж дуже може порівняти з онлайн казино", - говорить Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу".

А ще обранці планують посилити відповідальність за нелегальні гральні заклади, до шести років ув'язнення за їх організацію, та до десяти за "кришування" такого бізнесу правоохоронцями.