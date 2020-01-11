На заяву іранської влади відреагували і в Україні. Представники авіакомпанії детально описали маршрут збитого літака. Тож чи дійсно Боїнг здійснив різкий поворот? І чи виходили українські пілоти на зв'язок? Розповість Богдан Вербицький.

Уламки обгорілої кабіни пілотів та понівечені частини літака. А ці дрібні дірочки у фюзеляжі, найімовірніше, від уламків ракети, що влучила в український авіалайнер. З кожним днем після авіатрощі неподалік Тегерану, з'являлося все більше доказів, що літак збили іранські ППО. Про це говорили як журналісти, так і політики. Усі посилалися на джерела в спецслужбах. Версію щодо "технічних проблем " спростовували і нові відео в мережі. На цих кадрах видно - "Боїнг" палає ще в небі.

І вже зранку - офіційна заява від Ірану. Український боїнг збито військовими. Випадково. І майже одразу в мережі з'являється відео. Ось цей спалах на землі, ймовірно, випущена по українському борту іранська ракета ППО.

Те, що це були не технічні проблеми - переконані й українські експерти. За словами секретаря РНБО - Олександра Данілова, Україна мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви світових лідерів. І, мовляв, саме наявність доказів і вплинула на Іран.

Але чому випустили снаряд? Іранці кажуть - сплутали з американською ракетою. А до цього літак начебто не виходив на зв'язок. Чи це справді так - остаточно буде відомо після розшифровки "чорних скриньок". Однак, керівники міжнародних авіаліній запевняють - залишити аеропорт і набрати потрібну висоту без зв'язку з дисптетчерами неможливо.

"Получили самолет, приготовили его, получили разрешение на запуск двигателей. Выходили из района аэродрома, согласно разрешению диспетчера. После взлета они вышли на связь, вопреки тому, что говрят иранцы. Она вышли на связь. Абсолютно спокойным голосом доложили взлет, получили дальнейшее разрешение на полет и следовали строго разрешению диспетчера" , - говорить Ігор Сосновський, віце-президент компанії "Міжнародні авіалінії України".

З приводу маршруту повітряного судна. Один з аргументів іранських військових - різкий рух борту вправо. Мовляв, літак відхилився від маршруту цивільної авіації. Втім, як виявляється, боїнг летів чітко за курсом, а поворот - лише частина маршруту. І впродовж минулого року екіпаж здійснював його постійно.

"Это все наши полеты, нашей авиакомпании, которые мы сделали. Красным обозначено движение нашего самолета. Никакого отклонения от каких либо маршрутов, про которые кто-то хочет намекнуть не было рядом", - говорить Ігор Сосновський, віцепрезидент компанії "Міжнародні авіалінії України".

Набрав літак і необхідну висоту для цієї частини маршруту. Однак відкритим залишається питання, чому в ту ніч - ескалації конфлікту із США, та ракетними ударами по базі Сполучених Штатів - над Іраном взагалі літали цивільні літаки? Чому не закрили повітряний простір? Адже і до і після катастрофи, аеропрот Тегерана продовжив приймати літаки.

"На момент вылета из аэропорта Борисполь никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегеран абсолютно точно также никакой информации у компании не было, и никаких решений со стороны отвественных администраций не было доведено нам", - говорить Євгеній Дихне, президент компанії "Міжнародні авіалінії України".

"Никаких нотанов для летчиков по поводу закрытия аэропорта и стреляния игрушками в сторону, куда бы то ни было, летчики не знали. Они и не могли знать, потому что предупреждений не было. Аэропорт работал в штатном режиме. Кто откуда и куда стрелял - это не дело пилотов гражданской авиации", - говорить Ігор Сосновський, віцепрезидент компанії "Міжнародні авіалінії України".

Зараз на місці катастрофи тривають слідчі дії. Коли доставлять тіла загиблих поки невідомо. За міжнародними правилами, в іранської влади є ще 27 діб на встановлення осіб загиблих та всіх деталей авіакатастрофи.