Загострюється геополітичний конфлікт на Близькому Сході, цього разу - в Лівії. Туреччина відправляє туди своїх військових. У такий спосіб країна прагне підтримати Уряд національної згоди, - заявив президент Реджеп Ердоґан. І запевнив - Анкара і надалі залучатиме свої дипломатичні засоби, щоб врегулювати ситуацію в країні.

Лівія, після повалення диктатора Муаммара Каддафі 2011 року досі розділена на дві частини. Одну контролює призначений ООН Уряд національної згоди, який підтримують США, Туреччина та інші країни. Схід Лівії - під контролем Лівійської національної армії, за неї заступаються Росія, Єгипет, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.