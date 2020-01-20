Астролог Павел Глоба дал прогноз для знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января. Для кого-то эта неделя станет нейтральной. Но некоторых знаков ждут катастрофические неудачи. Об этом пишет SlovoFraza.

Рыбы

Начало недели станет трудным периодом для Рыб. В понедельник звезды и планеты станут деструктивными. Лучше остерегайтесь неприятных людей, а с теми, кому сложно доверять, лучше и вовсе ограничить общение. на этой неделе вы рискуете встретить энергетических вампиров. Также астролог советует оставлять в секрете все свои планы и желания. Недоброжелатели могут воспользоваться этими знаниями, чтобы лишить Рыб мечты.

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Козерог

Вторник станет для Козерогов самым неблагоприятным днем. В этот день вас омрачит негативная энергетика звезд и планет. Козерогам стоит проявлять как можно больше внимания к близким, быть щедрыми и бороться с ревностью, завистью, обидами. Взаимопонимание в семье и в коллективе стоит превыше всего. Козерогам необходимо достигать его любыми путями. Возможно, придется пойти на жертвы, чтобы добиться расположения того или иного человека.

Овен

На этой неделе Овнам стоит быть предельно внимательными. Ведь неудачи могут поджидать их в бизнесе и на рабочем месте. 22 числа особое внимание уделите своим словам и поступкам, будьте аккуратны с коллегами и близкими вам людьми. Ведь в этот день велика вероятность наткнуться на серьезный конфликт или даже ссору.

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