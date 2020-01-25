Битва за імпічмент. В американському Сенаті завершили представляти аргументи на користь усунення Дональда Трампа з посади. Обвинувачам - тобто, представникам Демократичної партії для цього знадобилося три дні.

Насамкінець нагадали, що Трамп зловживав владою, коли заблокував надання Україні військової допомоги. А ще - перешкоджав роботі Конгресу: забороняв ключовим свідкам давати покази, а низці відомств - надавати документи на запит конгресменів.

Сьогодні виступати почав захист президента. Обіцяють, що часу знадобиться не багато.

"Нам і доби забагато, аби розбити всі аргументи, які три дні викладали демократи. І це не дивно, адже факти - на нашому боці, і з ними сперечатися складно", - заявив Марк Медоуз, конгресмен від Республіканської партії

"Неважливо, подобається вам президент, чи ні. Головне те, що він порушив Конституцію, і ми це довели. До того ж, президент становить загрозу для безпеки країни. Бо жодних гарантій того, що він знову не піде проти закону - немає", - наголосив Адам Шифф, конгресмен від Демократичної партії.