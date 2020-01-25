У Сенаті завершили розгляд звинувачень у справі Трампа [ Редактировать ]
Битва за імпічмент. В американському Сенаті завершили представляти аргументи на користь усунення Дональда Трампа з посади. Обвинувачам - тобто, представникам Демократичної партії для цього знадобилося три дні.
Насамкінець нагадали, що Трамп зловживав владою, коли заблокував надання Україні військової допомоги. А ще - перешкоджав роботі Конгресу: забороняв ключовим свідкам давати покази, а низці відомств - надавати документи на запит конгресменів.
Сьогодні виступати почав захист президента. Обіцяють, що часу знадобиться не багато.
"Нам і доби забагато, аби розбити всі аргументи, які три дні викладали демократи. І це не дивно, адже факти - на нашому боці, і з ними сперечатися складно", - заявив Марк Медоуз, конгресмен від Республіканської партії
"Неважливо, подобається вам президент, чи ні. Головне те, що він порушив Конституцію, і ми це довели. До того ж, президент становить загрозу для безпеки країни. Бо жодних гарантій того, що він знову не піде проти закону - немає", - наголосив Адам Шифф, конгресмен від Демократичної партії.
по теме
Сенат у прискореному режимі розглядає "справу Дональда Трампа"
Якщо події розгортатимуться за "швидким сценарієм" і довгих допитів не буде, Сенату залишиться тільки проголосувати за кожною з двох статей звинувачення
У Сенаті США заблокували поправки демократів до резолюції щодо імпічменту Дональда Трампа
Зокрема, відхилили запити про надання документів з Адміністрації президента щодо затримки військової допомоги Україні
У США стартував другий етап слухань у справі щодо імпічменту Трампа
На адресу американського президента знову лунатиме шквал звинувачень, яким протистоятимуть юристи з команди захисту
Сенат США хоче розглянути імпічмент Трампа у турборежимі
Розглянути імпічмент Трампа у прискореному режимі збираються республіканці у Сенаті. Про це йдеться у резолюції, підготовленій лідером республіканської більшості у Верхній палаті Конгресу США Мітчем Макконелом
"Великий обман": Трамп прокоментував свідчення бізнесмена Льва Парнаса
У Сенаті демократи зачитали офіційні звинувачення проти господаря Білого дому. 45 президенту США закидають зловживання владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента і перешкоджання Конгресу в розслідуванні