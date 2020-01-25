Черговий телефонний скандал у США. Американські ЗМІ звинуватили Саудівську Аравію у зламі телефону глави Amazon Джеффрі Безоса. У ситуацію вже навіть втрутилась ООН, припускаючи, що причиною цього є політика.

Дмитро Анопченко розбирався в цій детективній історії.

Багаті теж плачуть. Глава Amazon Джефф Безос уже котрий рік очолює список найзаможніших людей світу. Зараз його статки оцінюють у 116 мільярдів доларів. Але гроші не зробили бізнесмена щасливим, навпаки, зруйнували особисте життя. Торік у січні Безос розлучився з дружиною, з якою прожив 25 років. І все після того, як американський таблоїд National Enquirer опублікував розслідування про любовні стосунки бізнесмена з телеведучою Лорен Санчес. У статті фігурували приватні повідомлення і світлини Безоса, отримані невідомим хакером завдяки зламу його телефону.

І лише зараз - через рік - газета Guardian опублікувала сенсацію. Виявляється, телефон зламали за допомогою файлу, отриманого Безосом у месенджері WhatsApp особисто від... саудівського принца, Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Після цього зі смартфона скачали величезний обсяг файлів. Вибухнув грандіозний скандал - і дипломати поспішили оголосити: все це неправда, fake news.

Спочатку посольство Саудівської Аравії в США спростувало причетність принца:

"Недавні повідомлення у ЗМІ про те, що королівство стоїть за хакерською атакою на телефон Джеффа Безоса, абсурдні".

Потім, побачивши, що цього недостатньо, і пристрасті не вщухають, - інтерв'ю дав уже особисто міністр закордонних справ країни.

"Думаю, "абсурд" - це правильне слово. Сама думка, що наслідний принц міг "хакнути" телефон Безоса геть дурна. Немає жодних доказів, аби робити такі заяви!", - заявив принц Фейсал бін Фархан аль-Сауд, міністр закордонних справ Саудівської Аравії.

В очах громадськості все це так і залишилося б черговою газетною "качкою", якби не втрутилися експерти ООН. Спецдоповідачі організації зажадали розслідувати участь спадкового принца. І зв'язали все це з політикою. Мовляв, газета Washington Post, що належить главі Amazon, жорстко критикувала Саудівську Аравію за вбивство опозиційного журналіста, Джамаля Хашоґджі. І принц міг помститися Безосу. Особисто.

"Як на мене, це має бути одним із найбільш відповідальних і ретельних дізнань щодо зламу. Обставини - дуже жорсткі. А ситуація з телефоном є частиною значно ширшого розслідування - про шантаж Безоса", - наголосила Аньєс Калламар, спецдоповідачка ООН з проблеми позасудових страт.

Експерти ООН встановили: бізнесмен і принц обмінялися номерами за місяць до зламу. Потім Його Високість надіслав бізнесменові начебто безвинний відеофайл, заражений вірусом. І смартфон Безоса зламали одночасно з телефоном Джамаля Хашоґджі. Незабаром після цього журналіста було убито в саудівському консульстві в Стамбулі. І в ООН вважають: наслідний принц шляхом хакерської атаки і шантажу намагався вплинути на те, як газета Washington Post висвітлює події в Саудівській Аравії.

"Усе вказує на те, що принц в самому центрі кампанії, яка і призвела до вбивства Хашоґджі. Моє розслідування було зупинене невдовзі після того, як почала визначатися роль принца в цій справі. Я передбачала, що від нього могли віддати наказ про вбивство", - зазначила Аньєс Калламар, спецдоповідачка ООН з проблеми позасудових страт.

І якщо після самого злочину Його Високість лишився осторонь - бо винними визнали виконавців - то нинішній скандал може добряче ускладнити йому життя. Аж до того, що королівська сім'я може вирішити: принцу-спадкоємцю не бути королем. Преса пише: Джефф Безос теж постарається зробити для цього все можливе. Втручання в своє особисте життя - не пробачить, а можливостей і впливу у найбагатшої людини планети - вистачає.