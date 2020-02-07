Жуткий ветер и снижение температур: украинцев призвали быть осторожными [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, в Украине погода сильно ухудшится. Ожидается сильный ветер и снижение температур. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В стране будут порывы ветра 15-20 м/с, а также температура ночью упадет до -7-13, днем до -1-6. В восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.
В Закарпатье будет значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, недавно Карпаты засыпало снегом.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. А в пятницу,7 февраля, в Украине ожидают мороз и снегопады. Так, температурные столбики опустятся будет до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
Мы писали, что непогода заблокировала движение, из-за чего закрыли трассы и аэропорт в Херсоне. В 134 населенных пунктах пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды. А также, в Одесской области закрыли несколько трасс.
В связи с такими погодными условиями, водителей призвали быть осторожными на дорогах.
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