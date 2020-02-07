В пятницу, 7 февраля, украинские Карпаты засыпало густым слоем снега. Фотограф Руслан Трач оопубликовал целый ряд снимков в Facebook.

На фотографиях - горные пейзажи в закате.

Толстый слой снежного покрова освещают лучи солнца, садится за горизонт. Видны небольшие тропы. Ели и пихты покрытые пушистым белым снегом, который меняет свой цвет от теплого желтого до розового и холодного синего, в зависимости от естественного освещения.

Напомним, недавно Карпаты засыпало снегом.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. А в пятницу,7 февраля, в Украине ожидают мороз и снегопады. Так, температурные столбики опустятся будет до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Мы писали, что непогода заблокировала движение, из-за чего закрыли трассы и аэропорт в Херсоне. В 134 населенных пунктах пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды. А также, в Одесской области закрыли несколько трасс.

В связи с такими погодными условиями, водителей призвали быть осторожными на дорогах.