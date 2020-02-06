В четверг, 6 февраля, в Киеве погода сильно ухудшится. Ожидается мокрый снег и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"После осадков температура опустится до -3. Снег прогнозируют также и в пятницу. Призываем водителей по возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе спецтехники и не создавать пробки на автодорогах столицы. На время осадков рекомендуется предоставить преимущество общественному транспорту для передвижения по городу", - говорится в сообщении.

7 февраля в Киеве ожидается небольшой снег и гололедица. Температура в столице ночью опустится до -8, днем - до -5.

Мы писали, что непогода заблокировала движение, из-за чего закрыли трассы и аэропорт в Херсоне. В 134 населенных пунктах пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды. А также, в Одесской области закрыли несколько трасс.