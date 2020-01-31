Из-за сложных погодных условий в Украине обесточены более 600 населенных пунктов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что больше всего от непогоды пострадала Сумская область.

По состоянию на 7 час. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская - 162. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, движение автотранспорта на дорогах обеспечено.

Раньше сообщалось о том, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды.

Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.

В Украине объявили штормовое предупреждение, в частности по Киеву и Киевской области.