Из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены [ Редактировать ]
Из-за сложных погодных условий в Украине обесточены более 600 населенных пунктов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что больше всего от непогоды пострадала Сумская область.
По состоянию на 7 час. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская - 162. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, движение автотранспорта на дорогах обеспечено.
Раньше сообщалось о том, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды.
Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.
В Украине объявили штормовое предупреждение, в частности по Киеву и Киевской области.
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