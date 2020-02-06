Закрыли трассы и аэропорт: непогода заблокировала движение [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, в Одесской области закрыли несколько трасс и аэропорт в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.
"Проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен. Угроза размыва моста на Арабатскую Стрелку в Геническом районе в настоящее время отсутствует", - добавили в ОГА.
В 134 населенных пунктах пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды. А также, в Одесской области закрыли несколько трасс:
- М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест), км 117+000 - км 306+149;
- Т-16-06 КПП "Виноградовка" - Болград-/М-15/, км 0+000 - км 48+831;
- Т-16-08 Болград - Кубей - Арциз, км 0+000-км 80+140;
- Т-16-10 /Н-33/-Приморское - Желтый Яр - Татарбунары, с подъездом к пгт. Сергеевка, км 0+000 - км 82+582;
- Т-16-32 КПП "Новые Трояны" - Кубей, км 0+000 - км 23+000.
В этой части страны метет снег и отсутствует видимость. Порывы ветра достигают 15-20 м/сек.
Раньше сообщалось о том, что в среду, 5 февраля, погода в Украине резко ухудшилась. Из-за метели и полуметрового снега объявили штормовое предупреждение, а также похолодание до -16
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