Карпаты засыпало снегом [ Редактировать ]
В субботу, 1 февраля, в украинских Карпатах местами уже намело до 60 сантиметров снега. Об этом сообщается в данные отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра, передает "УНН".
"По данным снеголавинные станций по состоянию на 8:00 1 февраля 2020 года, на Сл Пожежевская температура воздуха: -0,1°С, ветер: северный, 7-9 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 5-60 см, снег вьюжный, умеренно закреплен", - указали в отделе УГМЦ.
В то же время на Сл Плай температура воздуха -0,2°С, ветер - западный 8-10 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 32-43 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.
На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 0,0°С, мокрый снег. Высота снежного покрова составляет 51 см.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.
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