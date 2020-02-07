В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом співголова "Оппозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко проаналізував роботу парламенту цього тижня, кадрові зміни в Кабміні та виконання державного бюджету України.

Як ви оцінюєте цей тиждень у Верховній Раді? Та чи вірите, що монобільшість все ж проголосує земельну реформу?

На этой неделе было принято 4 закона и 7 постановлений парламента и втянулся в рассмотрение так называемый закон о рынке земли и тут началась борьба. Вот три месяца борьбы дали свой эффект. 3 тысячи поправок, предложенных нашей фракцией, и, я думаю, этот закон сможет быть принятым только после референдума.

Ми побачили перші кадрові заміни в цьому Уряді. З'явився новий віце-прем'єр. Готуються й інші кадрові рішення. За вашою оцінкою, чи зробить це роботу Кабінету міністрів ефективнішою?

Когда появилась первая программа действий правительства, там всего два раза упомянулось слово "промышленность" в документе. За словами нет действий, реально падает ВВП, обманули с тарифами. У меня нет надежды на это правительство. Я читаю, что правительство должно уйти в отставку, потому что они не понимают, что делать.

Влада обіцяє швидко вирішити проблеми шахтарів, у яких і цього року виникла заборгованість у зарплатні. Але ж подібні кризи у вугільній галузі регулярні. Яке може бути системне рішення, щоб один раз і назавжди зробити так, щоб шахтарі не залишалися без зарплати?

Это ноу-хау предыдущей власти. До этого я был министром и никогда не было мысли, что шахтер не получит зарплаты. А сегодня государство взяло курс на уничтожение шахт, они не понимают, что с учетом растущего рода альтернативной энергетики станции должны использовать, как манивровые мощности. Они очень нужны и это реальная опасность, если их не будет.

За підсумками січня видно, що державний бюджет виконати нереально. Держава поки що не може зібрати ті доходи, які запланувала. На вашу думку, що з цим можна зробити? Чи справді доведеться скорочувати видатки, які й так невеликі?

Судя по прошлому году, да, потому что у нас каждый месяц прибывания этого правительства промышленное производство падает на 5-6%.