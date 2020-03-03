У Києві викрили мережу інтернет-торгівлі наркотиками [ Редактировать ]
Поліцейські у Києві викрили найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками. А також припинили роботу лабораторії, де щомісяця виготовляли до 100 кг психотропних речовин.
Наркотики збували через інтернет. Затримано дев'ять учасників організованої злочинної групи.
Вилучено близько 300 кг наркотичних речовин та більше двох тонн прекурсорів, загалом, за цінами чорного ринку, на понад 110 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
по теме
В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга
Пластичного хірурга Андрія Сотника застрелили другого лютого у центрі Києва, коли він підходив до свого під'їзду. В нього вистрілили кілька разів
16-річний підліток продовжує викрадати маршрутки у Рівному
У Рівному 16-річний юнак, якого минулого тижня затримали за викрадення маршрутки, зробив це вдруге
У Києві пограбували відділення "Нової Пошти"
Злодій був у камуфляжі, на обличчі мав медичну маску - він дістав предмет, схожий на пістолет, і пакет, куди наказав скласти гроші
У Києві знайшли тіло бізнесмена з Кривого Рогу
Тіло знайшли друзі, які прийшли провідати бізнесмена, адже той довго не виходив на зв'язок. Чоловік залишив записку. Нині проводять експертизу
У Запоріжжі виготовляли метамфетамін на дому
Нарколабораторію з мільйонним прибутком виявили у Запоріжжі. Місцеві ділки виготовляли метамфетамін у квартирі. Необхідні для виготовлення психотропів речовини вони замовляли через інтернет