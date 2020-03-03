Поліцейські у Києві викрили найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками. А також припинили роботу лабораторії, де щомісяця виготовляли до 100 кг психотропних речовин.

Наркотики збували через інтернет. Затримано дев'ять учасників організованої злочинної групи.

Вилучено близько 300 кг наркотичних речовин та більше двох тонн прекурсорів, загалом, за цінами чорного ринку, на понад 110 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.