У декретну відпустку зібрався прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Її очільник уряду запланував на літо. Саме тоді Джонсон та його наречена Керрі Саймондс очікують на немовля. Про це повідомляє британське видання Га́рдіан.

Декрет англійського політика триватиме два тижні згідно із законодавством країни. Найімовірніше, виконувати прем'єрські обов'язки в цей час буде перший держсекретар і міністр закордонних справ королівства ДомінІк Рааб.