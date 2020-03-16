Выполняя распоряжение Правительства о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети на период с 00 часов 00 минут 17-го марта по 31-го марта 2020 года.

Поскольку установленный Правительством Украины карантин предварительно введен по 3 апреля 2020 года, пассажирам, планирующим путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями расписания и статуса рейсов на сайте авиакомпании www.flyuia.com.

Во вторник, 17 марта 2020, МАУ выполнит следующие международные рейсы:

PS734 Дубай - Киев;

PS 398 Каир - Киев;

PS778 Тель-Авив - Киев;

PS612 Ереван - Киев;

PS518 Тбилиси - Киев;

PS716 Стамбул - Киев;

PS602 Баку - Киев;

PS242 Торонто - Киев;

PS232 Нью-Йорк - Киев;

PS272 Бангкок - Киев;

PS898 Кишинев - Киев.

К перевозке указанными рейсами будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Украины.

В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.

Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.