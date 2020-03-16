МАУ временно прекращает выполнение всех международных регулярных рейсов [ Редактировать ]
Выполняя распоряжение Правительства о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети на период с 00 часов 00 минут 17-го марта по 31-го марта 2020 года.
Поскольку установленный Правительством Украины карантин предварительно введен по 3 апреля 2020 года, пассажирам, планирующим путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями расписания и статуса рейсов на сайте авиакомпании www.flyuia.com.
Во вторник, 17 марта 2020, МАУ выполнит следующие международные рейсы:
- PS734 Дубай - Киев;
- PS 398 Каир - Киев;
- PS778 Тель-Авив - Киев;
- PS612 Ереван - Киев;
- PS518 Тбилиси - Киев;
- PS716 Стамбул - Киев;
- PS602 Баку - Киев;
- PS242 Торонто - Киев;
- PS232 Нью-Йорк - Киев;
- PS272 Бангкок - Киев;
- PS898 Кишинев - Киев.
К перевозке указанными рейсами будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Украины.
В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.
Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.
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