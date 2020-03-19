17-го марта авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" остановила выполнение регулярных рейсов по всей международной сети во исполнение Указа президента Украины и решения РНБО о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19.

17-го марта Верховной Радой Украины принят Закон Украины "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", которым предусмотрена, в том числе, уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период карантина.

Авиакомпания МАУ, как ответственный авиаперевозчик, отменила около 2 тысяч регулярных рейсов предварительно на период с 17-го марта по 3-е апреля 2020 года. Для того, чтобы вернуть домой столько украинских граждан, сколько это позволяла техническая возможность авиакомпания ввела в расписание и выполнила 17-го марта 11 дополнительных международных рейсов.

В 16:01 17-го марта в Киеве приземлился крайний регулярный рейс авиакомпании, прибывший из Нью-Йорка. На этом программа выполнения регулярных рейсов МАУ до окончания карантина в Украине завершена. Все регулярные рейсы выведены из расписания на установленный распоряжением Правительства период, продажа на них полностью прекращена.

Авиакомпания МАУ в полной мере осознает масштаб неудобств, которые испытывают пассажиры вынужденно отмененных рейсов. Если бы не обстоятельства непреодолимой силы - форс-мажор, также закрепленный законодательством Украины во вторник, 17.03.2020 года, - авиакомпания никогда не остановила бы полеты.

Авиакомпания МАУ также осознает глобальный масштаб пандемии и негативные последствия ее для всей мировой авиаиндустрии и смежных сфер экономики.

С целью максимально смягчить последствия вынужденной отмены рейсов, МАУ гибко работает с пассажирами и предлагает на их выбор различные опции решения проблемы – от бесплатного переноса дат вылета их рейсов на более поздние сроки до полного возврата стоимости билета.

Чартерные рейсы на возврат туристов в Украину будут выполнены в полном объеме в соответствии с договорами с туроператорами и с соблюдением всех необходимых санитарных мер.

На данный момент деятельность авиакомпании приостановлена. 35 самолетов, составляющих парк МАУ, находятся на стоянках в базовом аэропорту авиакомпании "Борисполь". 90% персонала авиакомпании с 17-го марта находятся в неоплачиваемых отпусках.

В то же время, в 17:00 17-го марта распоряжением Государственной авиационной службы Украины (НОТАМ) в виде исключения авиаперевозчикам разрешены полеты для перевозки лиц, перемещающихся с целью обеспечения защиты национальных интересов или выполнения международных обязательств, возвращения украинских граждан в Украину и вывоз иностранных граждан из Украины, а также – перевозка представителей дипломатических и гуманитарных миссий.

В связи с этим авиакомпания МАУ взаимодействует с дипломатическими миссиями Украины за рубежом с целью организации рейсов для возвращения украинцев домой и готова мобилизоваться в сжатые сроки и выполнять по заказу Правительства Украины такие специализированные рейсы.

На сайте авиакомпании размещена форма обратной связи для пассажиров. В течение ближайших нескольких часов будет активирована опция регистрации для пассажиров с билетами на рейсы, которые были вынужденно отменены МАУ. Все заявки будут обработаны авиакомпанией с целью планирования и организации специальных рейсов, программа выполнения которых отрабатывается.