В ООН приняли резолюцию о борьбе с коронавирусом [ Редактировать ]
Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на спикера Постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.
Инициаторами Резолюции выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.
"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19", - отметил дипломат.
Он добавил, что украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Принятая резолюция, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что Зеленский с генсеком ООН обсудил помощь Украине.
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