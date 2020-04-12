Ані грошей, ані реконструкції. У Харкові вже четвертий рік ремонтують міст. Міська влада заплатила за роботи більше двохсот мільйонів гривень. Та працівники пішли, кинувши почате. А гроші їм переказують і досі. Чому? - розбиралися наші кореспонденти.

Міст через проспект Ландау, довжиною в кілометр, з'єднує дві частини Харкова. Потрапити на інший бік міста - інакше як через нього - неможливо, об'їзду немає. 2017 споруду почали ремонтувати. Ці спричинило довжелезні затори. Роботи просувалися дуже повільно. У грудні 2019, тобто через два роки, ремонтники лишили справу. Тепер там лежить тонкий шар асфальту, "ребрами" випирають металеві балки, на яких автомобілі буквально підстрибують.

Юрій, водій:

Неудобности в этой стиральной доске. Во-первых, затяжное потом движение. У кого бампера отлетают, аварии бывают здесь же из-за этого.

Вадим, водій:

А как, ну поездите по шиферу, как оно удобно? Я уже устал там прыгать, у меня в багажнике всё вон этот. И посуда бьется.

Активісти показують: в одному місці асфальт уже провалився. А під мостом задуті піною щілини, забиті дошками дірки, опори заіржавілі.

Андрій Ільгов, голова Всеукраїнської антикорупційної палати:

Пролазит палец, и не один, если сейчас дернуть, это всё обвалится, вот эта увязка армированная, она гниет, сгнивает, вот видно прям, вот это всё, это всё ржавчина.

Активісти викликали поліцію й їздили на кілька засідань комітету Верховної Ради.

Андрій Ільгов, голова Всеукраїнської антикорупційної палати:

Здесь ущерб, около 100 млн было вымыто из этого моста. Технический нагляд за проводимыми работами осуществлялся сам один из департаментов городского совета. Т.е. сами что-то делают, сами контролируют. Один нагляд стоил около 3 млн грн. Они ушли непонятно куда.

Куди поділися гроші - у двох кримінальних провадженнях з'ясовує прокуратура. За такий недоремонт міська рада заплатила херсонській фірмі 200 мільйонів гривень. Під час розслідування мерія продовжувала перераховувати кошти підряднику.

Анатолій Ряснянський, голова ГО "Громадський сектор":

Продолжались перечисления еще в декабре 19-го года, в конце года, уже зная, что это мошенническая структура, горсовет им перечисляет то полтора, то 2 млн.

Наприкінці березня, коли одна з електроопор упала з моста, правоохоронці відкрили третє кримінальне провадження. Про підозру повідомили посадовцю міськради та двом підприємцям.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:

Опори були поставлені неналежної якості, вони вже мали ознаки того, що вони були вживані, вони мали ознаки корозії. Дії підприємців нанесли збитків більш ніж півтора млн грн, збитки, що були нанесені діям посадовця, оцінюються у майже 6,5 млн грн.

На початку квітня завдяки системі "Прозорро" стало відомо, що на закінчення ремонту мосту міська рада витратить ще 14 мільйонів гривень. Заплатять тій самій "Спеціальній механізованій колоні № 23", яка ремонтувала споруду. У мерії питання якості виконаних робіт традиційно не коментують.