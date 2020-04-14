Напередодні Великодня до парафіян звернувся Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Скажу ще те, що цей рік цей празник святої Паски у нас особливий, через вірусну хворобу, яка розповсюджується по земній кулі. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що в храмах пасхальні богослужіння будуть звершуватися. Хочу втішити тих, хто через хворобу чи з інших причин залишиться вдома - ви не будете покинуті, ви зможете побачити пасхальну службу по телевізору. Ті ж віряни, хто прийде на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись всіх необхідних санітарних норм. Хто б де, не знаходився у пасхальну ніч, ми всі зможемо об'єднатися в молитві і разом прославити воскресшого із мертвих Христа Життєдавця. Нехай Господь благословить всіх нас.