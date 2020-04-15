Пиво з доставкою додому пропонують маленькі броварні у Бельгії. Товар продають онлайн, доставка велосипедом безкоштовна. Так дрібні пивоварні намагаються втриматися на плаву після закриття барів та ресторанів, які були основними замовниками хмільної продукції.

Попит на роздрібну доставку додому зростає. Деякі броварні знову почали варити пиво - вперше після оголошення карантину.