Пиво з доставкою додому пропонують броварні у Бельгії [ Редактировать ]
Пиво з доставкою додому пропонують маленькі броварні у Бельгії. Товар продають онлайн, доставка велосипедом безкоштовна. Так дрібні пивоварні намагаються втриматися на плаву після закриття барів та ресторанів, які були основними замовниками хмільної продукції.
Попит на роздрібну доставку додому зростає. Деякі броварні знову почали варити пиво - вперше після оголошення карантину.
по теме
Дональд Трамп оприлюднив прогнози відновлення американської економіки
Наскільки серйозного удару завдав карантин економіці США, та коли він скінчиться і як швидко у Штатах відновиться ділова активність?
В Україні подовжують термін дії банківських карт
Термін дії банківських карт, строк яких закінчився під час карантину, буде продовжено на три місяці
Українська економіка потерпає від карантину
Новини української економіки під час боротьби з пандемією коронавірусу
Аграрний сектор Євросоюзу потерпає через жорсткі карантинні заходи
Через закриті кордони заробітчани не можуть приїхати обробляти поля, а ресторани і базари, де фермери збувають товари - закриті
Пандемія коронавірусу руйнує економіку України - експерти
Як кризова ситуація вже зараз впливає на український внутрішній ринок? Свіжі дані про епідемію в українській економіці
13 тысяч лет: в Израиле нашли самое древнее пиво в мире
Израильские археологи в ходе исследования каменных глыб, найденных в пещере Ракефет, обнаружили на них следы крахмала и растения под названием фитолит, свидетельствующие о том, что люди, жившие тут в это время, мололи зерно и подготавливали его к пивоварению