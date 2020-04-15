Власти Индии с 20 апреля возобновят работу некоторых отраслей в штатах и районах, которые меньше всего пострадали от коронавируса. Об этом сообщает государственное Всеиндийское радио.

Возобновляется сельскохозяйственная деятельность, работа банков и финансовых организаций, строительство и ремонту инфраструктуры, курьерские службы, частные охранные предприятия.

На работу придется выйти чиновникам, которые занимаются распространением социальной помощи и пособий.

Разъяснение правительства опубликовали на следующий день после того, как премьер-министр Нарендра Моди объявил о продлении общенационального карантина еще на 19 дней - до 4 мая.

Поскольку население составляет 1,3 человек, эксперты называют его самым крупным карантином в мире. Власти объявили режим полной самоизоляции с 25 марта. В стране была парализована доставка грузов, а в некоторых районах возник дефицит продовольствия. Кроме того, были замечены множественные случаи, когда полицейские избивали людей на улицах.

В Индии выявлено более 11,5 тысячи случаев коронавируса, почти 400 человек скончались. Эксперты в области здравоохранения опасаются, что небольшое количество зараженных по сравнению с западными странами является результатом слабого тестирования в регионе, а заболевших в разы больше.