Индия смягчает условия крупнейшего в мире карантина [ Редактировать ]
Власти Индии с 20 апреля возобновят работу некоторых отраслей в штатах и районах, которые меньше всего пострадали от коронавируса. Об этом сообщает государственное Всеиндийское радио.
Возобновляется сельскохозяйственная деятельность, работа банков и финансовых организаций, строительство и ремонту инфраструктуры, курьерские службы, частные охранные предприятия.
На работу придется выйти чиновникам, которые занимаются распространением социальной помощи и пособий.
Разъяснение правительства опубликовали на следующий день после того, как премьер-министр Нарендра Моди объявил о продлении общенационального карантина еще на 19 дней - до 4 мая.
Поскольку население составляет 1,3 человек, эксперты называют его самым крупным карантином в мире. Власти объявили режим полной самоизоляции с 25 марта. В стране была парализована доставка грузов, а в некоторых районах возник дефицит продовольствия. Кроме того, были замечены множественные случаи, когда полицейские избивали людей на улицах.
В Индии выявлено более 11,5 тысячи случаев коронавируса, почти 400 человек скончались. Эксперты в области здравоохранения опасаются, что небольшое количество зараженных по сравнению с западными странами является результатом слабого тестирования в регионе, а заболевших в разы больше.
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