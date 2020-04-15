Искренность - пожалуй, самая лучшая черта характера в человеке. Все мы сталкиваемся с ложью и предательством в какой-то мере, по этому очень ценим открытых и искренних людей. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый честный.

Итак, на первом месте оказался Водолей. Ложь для него сродни аллергии. Она причиняет ему душевные муки, лишает внутренней гармонии. Именно по этой причине Водолей ищет любые способы, чтобы оградиться от неискренности.

Он очень уважает себя, поэтому не опускается до фальши и притворства. Если не считает нужным говорить правду, то он промолчит. Но на прямой вопрос всегда ответит открыто, не пытаясь оправдать себя.

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