Ужгородські сакури через карантин залишилися без уваги відвідувачів [ Редактировать ]
Потерпають без туристів і в Україні. Ужгородські сакури цьогоріч залишилися без уваги відвідувачів. А місцева влада та бізнес уже підраховують збитки. Який вигляд мають екзотичні алеї на карантині - бачила Мар'яна Мартин.
Ніжно рожеві, пухнасті квіти вкрили дерева ужгородських сакур.
Тетяна Лежко, жителька Ужгорода:
Краса незрівнянна, десятки років милуємося, а щоразу як вперше.
Зазвичай у цю пору тисячі туристів стають у черги заради селфі з квітами японської вишні. Цьогоріч - карантин. Біля дерев ні душі.
Федір Шандор, туризмознавець:
У пік сезона в день за три тижні могло бути 100-150 тисяч туристів, відповідно якщо кожен турист витрачав за день від 30-50 у.о. то відповідно можна порахувати що це гігантські збитки для туристичного бізнесу Закарпаття.
Без прибутку коронавірус залишив і власників готелів, орендодавців. Рієлтор Ярослав каже, зазвичай на початку квітня вільних квартир подобово в Ужгороді немає, цьогоріч - вдосталь. А ще на час карантину, з'явилася нова схема обману орендодавців.
Вячеслав Ніщенко ріелтор:
Деякі люди знімають в людей житло, а потім його перездають для тих людей які змушені сидіти на карантині, не повідомляючи про це власників.
Радіють відсутності туристів на сакурових алеях, хіба фотографи.
Вадим Сурмай, фотограф:
Постійно коли сакури цвітуть треба в очереді стояти для того, щоб щось сфотографувати або щось відзняти, одиноких сакур практично неможливо віднайти і зараз така хороша впринцепі можливість познімати.
Креативлять і місцеві екскурсоводи: пропонують екскурсії онлайн:
Привіт, прогуляємося під ужгородськими рожевими сакурами? Як же приємно йти під звисаючими рожевими гілками.
Тисячі дерев японської вишні висадили ще у 20 роках минулого століття. Такої кількості сакур немає більше ніде в Україні. Цьогоріч в Ужгороді висали ще пів сотні нових саджанців, тож вже наспупного року туристи зможуть відвідати ще пишніші алеї екзотів.
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