Потерпають без туристів і в Україні. Ужгородські сакури цьогоріч залишилися без уваги відвідувачів. А місцева влада та бізнес уже підраховують збитки. Який вигляд мають екзотичні алеї на карантині - бачила Мар'яна Мартин.

Ніжно рожеві, пухнасті квіти вкрили дерева ужгородських сакур.

Тетяна Лежко, жителька Ужгорода:

Краса незрівнянна, десятки років милуємося, а щоразу як вперше.

Зазвичай у цю пору тисячі туристів стають у черги заради селфі з квітами японської вишні. Цьогоріч - карантин. Біля дерев ні душі.

Федір Шандор, туризмознавець:

У пік сезона в день за три тижні могло бути 100-150 тисяч туристів, відповідно якщо кожен турист витрачав за день від 30-50 у.о. то відповідно можна порахувати що це гігантські збитки для туристичного бізнесу Закарпаття.

Без прибутку коронавірус залишив і власників готелів, орендодавців. Рієлтор Ярослав каже, зазвичай на початку квітня вільних квартир подобово в Ужгороді немає, цьогоріч - вдосталь. А ще на час карантину, з'явилася нова схема обману орендодавців.

Вячеслав Ніщенко ріелтор:

Деякі люди знімають в людей житло, а потім його перездають для тих людей які змушені сидіти на карантині, не повідомляючи про це власників.

Радіють відсутності туристів на сакурових алеях, хіба фотографи.

Вадим Сурмай, фотограф:

Постійно коли сакури цвітуть треба в очереді стояти для того, щоб щось сфотографувати або щось відзняти, одиноких сакур практично неможливо віднайти і зараз така хороша впринцепі можливість познімати.

Креативлять і місцеві екскурсоводи: пропонують екскурсії онлайн:

Привіт, прогуляємося під ужгородськими рожевими сакурами? Як же приємно йти під звисаючими рожевими гілками.

Тисячі дерев японської вишні висадили ще у 20 роках минулого століття. Такої кількості сакур немає більше ніде в Україні. Цьогоріч в Ужгороді висали ще пів сотні нових саджанців, тож вже наспупного року туристи зможуть відвідати ще пишніші алеї екзотів.