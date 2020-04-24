"Дуб Максима Залізняка" прожив вже понад тисячу років і став одним із символів України

Він прожив вже понад тисячу років і став одним із символів України, але тепер без сторонньої допомоги може загинути. Відомий "Дуб Максима Залізняка" на Черкащині потерпає від шкідників та посухи. Аби підтримувати життя велета щонайменше тричі на рік до нього приїздять альпіністи - зрізати сухе гілля, підлікувати корені, та обробити стовбур. Як у них це виходить?

Щороку на це місце біля хутора Буда приїздять тисячі туристів - тут росте тисячолітній «Дуб Залізняка». Заввишки велет майже тридцять метрів, а щоб обійняти його стовбур - за руки мають взятися з десяток людей. Та через карантин тут нікого немає, жаліється завідувач філіалу заповідника "Холодний Яр". Про величне дерево Богдан Васильович може розповідати годинами.

Богдан Легоняк, завідувач філіалу "Холодний яр" історико-культурного заповідника "Чигирин":

Я б відніс це дерево до одного з символів України, не даремно ж його в народі назвали "Дуб Максима Залізняка" в честь одного з найславетніших синів України. Він бачив і походи київських князів, він бачив і козаччину, Тарас Григорович Шевченко відвідував. Холодноярці бували тут.

Доки немає туристів, працівники заповідника вирішили причепурити національну пам'ятку. Її поважний вік дається взнаки: стовбур постійно атакують шкідники, а коріння - гриби-паразити. Тричі на рік історичний дуб обов'язково лікують та підживлюють. Іван обережно розводить у теплій воді призначені препарати.

Іван Канюка, працівник заповідника:

Он інструкція, по інструкції все розіклали - і на 10 літрів води.

Державної підтримки на порятунок дуба заповідник не отримує. Тому всі процедури працівникам доводиться проводити самотужки або коштом спонсорів і меценатів. А роботи біля дерева вдосталь, як і на землі.

Тут - вісімнадцять метрів. Тут, де я знаходжусь. Всього на всього…

Щоб обробити крону дуба, заповідник спеціально наймає промислових альпіністів. Петро приїздить сюди вже третій рік поспіль. Він переконаний: щоб дуб жив - за ним потрібно доглядати, як за людиною.

Петро Гордієнко, промисловий альпініст:

Ну от, стара людина, де вона уражена? Скрізь! Починаючи від кореня - все уражене.

За день історичне дерево обробили, тепер працівники заповідника чекають кінця травня, щоб уже вручну зібрати з кори шкідників - великого дубового вусача. Комаха червонокнижна, тому знищувати її не можна.