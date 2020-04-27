В Бельгії за час карантину поліція виписала 60 тисяч штрафів

У Бельгії про послаблення карантину теж поки не йдеться. Більше того, там вирішили стягувати неоплачені штрафи за порушення карантину за допомогою податкової служби. Їх автоматично вираховуватимуть під час річної податкової звітності.

Продовжують штрафувати тих, хто не дотримується правил, і в інших європейських країнах. Як все працює - розкаже Олена Абрамович.

Ці вихідні для іспанців стали першими за шість тижнів, коли вони нарешті змогли вивести своїх дітей на прогулянку. Не більше години, не далі кілометра від дому і за умови дотримання інших правил.

"Нагадуємо, що необхідно дотримуватися соціальної дистанції, і дітей супроводжувати може лише один дорослий".

За дотриманням порядку стежить і наземний, і повітряний патруль. Перевіряють також і громадський транспорт - чи дійсно виправдані у пасажирів поїздки.

"Доброго дня! Я маю перевірити ваші документи та дізнатися причину вашої поїздки".

Нещодавно влада дозволила повернутися до роботи не стратегічним і будівельним підприємствам, тож на дорогах збільшилась кількість транспорту. Проте кожен зобов'язаний мати при собі дозвільні документи.

Хосе, будівельник з Мадрида:

Мене зняли з автобуса, бо я не маю довідки - мій начальник не вислав мені, сказав, що видасть сьогодні, але через це мене звинуватили в порушенні карантину. Подивимось, чим це закінчиться.

А це вже Париж. Парки у Франції під час карантину закрили, але ось у цьому на вихідних стало людно.

Еммануель Латі, поліцейський:

Виявилось, що хтось прибрав бар'єри, які загороджували вхід, тож люди не знають про заборону. Доводиться ходити і розказувати їм.

Правила змінюються швидко, тож дійсно, не всі в курсі посилень чи послаблень карантину. На зауваження поліцейських люди реагують по-різному, можуть і пожартувати.

Якщо ти з іншої країни, штрафу у Франції уникнути не вдасться. Поліція надсилає квитанції до сплати і за кордон. На місці офіцерам підписувати від руки нічого не треба аби уникнути зайвих контактів. Просто перевіряють особу в базі даних, що у мобільному девайсі, та з'ясовують, чи штрафували її раніше. Бо якщо перший штраф становить 135 євро, то третій уже 3750.

Коломб Броссель, заступниця мера Парижа з питань безпеки:

Загалом люди поважають запроваджені заходи. Менш ніж 5% отримали штрафи. Та все ж це не означає, що можна знову повернутися до посиденьок на лавці один біля Одного чи натовпів у магазинах.

В сусідній Бельгії за час карантину поліція виписала 60 тисяч штрафів загалом на понад два мільйони євро. Чимало з них отримали власники другого житла біля моря, які хотіли переїхати туди на час ізоляції. Або ж за шашличні вечірки у себе в саду. За останні тижні кількість порушників зросла в геометричній прогресії, кажуть в прокуратурі.

Містяни, обурені штрафами, планують звертатися до судів. Проте правоохоронці упевнені у своїй правоті. І обіцяють залучити ще й податкові органи, аби стягнути неоплачені штрафи разом з податками. Інакше, як виправдатися перед тими громадянами, які дотримуються правил, заявили в поліції.