Україна відзначає 75 річницю Перемоги над нацизмом у Другій Світовій Війні. Попри карантин, урочисті заходи відбулися по всій країні. Президент України Володимир Зеленський відвідав "Пагорб Слави" у Закарпатській області. На території меморіального комплексу поховані воїни, які загинули в боях за визволення України від нацистських окупантів. Глава держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував пам'ять загиблих.

Володимир Зеленський, президент України:

75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми здобули незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо. Понад сім мільйонів українців у складі Антигітлерівської коаліції протидіяли нацизму як на рідній землі, так і на різних континентах планети. Без сумніву, людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом - величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла статися й без українців. Ми не повинні цього забувати.

Вчора я був на Луганщині, біля першого селища, де у 42-му році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін - Дзвін Пам'яті. Зараз я на Закарпатті, поруч із місцем, де завершилося вигнання загарбників. Тут буде встановлено Дзвін Перемоги. Ми віримо і зробимо все, щоб обов'язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності у Сімферополі.