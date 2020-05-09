Вшановували пам'ять полеглих в часи Другої світової війни по всій Україні.

Херсон. В 75 річницю Перемоги покласти квіти до Могили Невідомому солдату вирушили представники місцевого осередку партії "Опозиційна платформа - За життя". В руках депутата міськради Єгора Устинова - портрет діда, який пройшов усю війну аж до Берліна.

Єгор Устинов, голова Херсонської регіональної організації "Опозиційна платформа - За життя":

"Оппозиционная платформа - За жизнь", Херсонская региональная организация в этот день празднуем. И конечно не могли не почтить наших предков, придя в Парк Славы. Мы поздравили всех воинов - ветеранов ВОВ, которые сегодня в силу возраста и состояния здоровья не смогли прийти на празднование. Но вместе с тем, они очень гордятся своим подвигом.

Цього ж дня партійці "Опозиційної платформи - За життя" привітали зі святом Ганну Маркіяновну Ларцеву. Учасниця бойових дій, цього року відзначає своє 100-річчя.

Хочу пожелать крепкого здоровья!

У 1941 році молодий фельдшер Ганна не вагаючись пішла на фронт. Тепер жінка пишається, що мала можливість захищати свою батьківщину, і радіє, що війна звела її з коханим чоловіком. Перемогу жінка зустріла у Севастополі.

Ганна Ларцева, ветеран Другої світової війни:

Все содержались, кричали, что война закончилась. Кричали, обнимались, целовались! Не знали, что делать. До утра мы не спали. И каждый радовался, что живой остался.

Аби додати настрою херсонцям, місцева організація "Опозиційної платформи - За життя" організувала ретро-автопробіг. В колоні є й славнозвісна "Перемога".

Єгор Устинов, голова Херсонської регіональної організації "Опозиційна платформа - За життя":

Я думаю, что это не просто символ, это знак того, что мы потомки победителей, помним подвиг наших дедов и прадедов и сохраним эту память, передав нашим детям. Потому что только так у нашей страны может быть светлое мирное будущее.

В Одесі на честь свята автопробіг стартував на Морвокзалі. Однодумці партії "Опозиційна платформа - За життя" та небайдужі одесити зібралися під прапорами із символікою Дня перемоги.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Посыл этой акции - что действительно мы должны объединиться вокруг истинных ценностей. Когда пытаются противопоставить Украину и День Победы - что это вроде не наш праздник: на самом деле это полная глупость потому что именно Украина больше всего пострадала в Великой Отечественной войне. Это праздник, который символизирует избавление мира от фашизма, победу добра над злом, и мы должны сделать всё для того, чтобы он жил в веках и никто не имел права никогда порочить память наших предков.

Учасники заспівали пісню "День перемоги".

Володимир Сівак, співорганізатор акції:

Самое главное, что мы, как молодежь, со своей стороны никогда не позволим, чтобы День Победы был забыт. Это наш праздник, это наша победа и мы народ-победитель, и мы не дадим это забыть!

У Святогірську автопробіг зібрав сотню людей з усього регіону. Тут розташована Свята гора, де йшли складні бої.

Наталія Королевська, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":

Здесь находиться братская могила когда освободивших Донбас героев, героев нашей войні, наших потомков. Наших дедов и отцов которіе обєденив тогда все усилия и приложив свои невероятніе героические способности начали освобождение Украині и сегодня в єту великую дату 75 летие дня великой победы в великой отечественной войне мы обэденили всю область.

У Чернівцях урочистості розпочалися із покладання квітів до Меморіалу слави. Згадали полеглих за мир.

Михайло Папієв, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Люди сім'ями приходять, вшановують пам'ять загиблих. І ми всією командою "Опозиційної платформи - За життя" також тут, на кладовищі". Мільйони українців боролися проти фашизму. Багато загиблих, багато людей працювало в тилу. Тобто, нам треба сьогодні давати історію переможців.

Не забули і про живих ветеранів. Опозиціонери відвідали їх удома - принесли фронтовикам гостинці та квіти.

Михайло Ладан, ветеран Другої світової війни:

Я вам скажу, що про мене часто не згадують. Сьогодні прийшов Михайло Миколайович із групою підтримки. Думаю, що це не до кожного. Я дуже вдячний вам.

У Житомирі святкування 9 травня почалося з Площі перемоги. Місцеві жителі разом із нардепами поклали квіти до пам'ятника. Від площі Перемоги - колоною автомобілів поїхали до Вічного вогню та монумента Слави.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Поки ми пам'ятаємо, доти ми існуємо, тому цей день важливий, 9 травня, як день саме перемоги, перемоги добра над злом, перемоги над нацизмом, фашизмом, над знищенням людей, пермоги життя. І ми як політична сила зробимо все можливе з тим, аби цей день назавжди, навіки залишався тим днем в нашій історії.

У Межиріччі на Черкащині до річниці Другої Світової відкрили краєзнавчий музей. Для села це стало справжньою подією. Відкриття профінансували спонсори, а от експозицію допомогли зібрати і оформити місцеві жителі. Найцінніше - це фронтові листи односельців.

Василь Німченко, народний депутат:

Ми входим в тройку тех стран мира, которые понесли самые тяжелые потери, не российская федерация - это Беларусь, Сербия и Украина и это все славянские народы. Єто праздник, его надо праздновать, отмечать и помніть… єто пам'ять о наших прщурах, єто пам'ять о наших предках, єто пам'ять о великом народе Украині.

Після урочистого відкриття відвідувачі музею вшанували пам'ять жителів Межиріччя, які загинули у роки Другої світової. Обеліск полеглим солдатам стоїть у центрі села.