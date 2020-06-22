Прикордонники просять кошти на будівництво проєкту "Стіна" [ Редактировать ]
Ще чотири з половиною мільярди гривень. Держприкордонна служба просить уряд виділити додаткові гроші на будівництво проєкту "Стіна". Про це йдеться у записці прикордонників, яку надіслали в Кабмін. Інформацію опублікувала експертна організація "Стейт-вотч".
Нагадаю, проєкт ще 2014 започаткував тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Планували збудувати металевий паркан із колючим дротом уздовж кордону з Росією. Наразі, роботи завершено лише на 40 відсотків, і на це вже витратили мільярд сімсот мільйонів гривень. За фактами можливої корупції на будівництві стіни правоохоронці розслідували кілька кримінальних справ. Одну з них торік передали до суду.
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