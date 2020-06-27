Безстрокове голодування заради "Сармата". Вже третій тиждень біля Офісу Президента протестують бойові побратими Віталія Олешка. Ветерана вбили 2 роки тому. Слідство швидко встановило причетних. Втім, Бердянський суд вирішив, що злочин, за який винуватцям загрожує довічне ув'язнення, - аж ніяк не привід тримати їх під вартою.

Бійця добровольчого батальйону "Донбас" Віталія Олешка на позивний "Сармат" убили влітку 2018 року в Бердянську. Кілер стріляв з рушниці, з-за спини активіста - злочин скоїв на очах у дружини та бойових товаришів "Сармата". Правоохоронці швидко встановили причетних і затримали. Та нещодавно організатора й виконавців злочину Бердянський суд відпустив з-під варти під домашній арешт, без права на оскарження.

Тарас Костанчук, керівник ГО "УБД "Сармат":

Справа розглядається по суті. Вбивці знають, що їх засудять. Ясно, що вони в останній момент будуть готові на все: втекти куди завгодно, вбити когось, аби їх не засудили - все що завгодно, тому мотиви зрозумілі. Ми будемо тут до кінця. Доки бандити не опиняться за гратами. І доки суддів не покарають.

Уже 20 добу побратими Олешка біля Офісу Президента. Від того часу бійці оголосили безстрокове голодування. АТОвці певні: на свободі підсудні можуть загрожувати сім'ї Олешка та свідкам.

Андрій Маджаров, ветеран бойових дій:

Застрелили фактически у нас на глазах. Мало того, что выстрел произошел из-за левого плеча. Дробовик был у меня над ухом. Это дело принципа, дело чести. Практически, на данный момент - образ жизни сейчас стал.

Побратими "Сармата" звернулися до Генпрокурора, глав СБУ та МВС з проханням взяти справу під особистий контроль. А кілька днів тому добровольцям вдалося поспілкуватися з президентом. Володимир Зеленський пообіцяв у питанні розібратися.

Суд Бердянський: Вільченко, Дністрянський. Це, значить судді. Я зрозумів це питання - зараз попрошу підняти. - Пане президенте, наші родини зараз під загрозою!

В той самий час бердянська Феміда продовжує ухвалювати рішення на користь ймовірних причетних до вбивства ветерана. Зокрема, обвинуваченому в організації злочину Євгену Бродському на початку тижня суд надав дозвіл на пляжний відпочинок. І відпустив на тиждень з-під нічного домашнього арешту.