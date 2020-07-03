Усик занял второе место в рейтинге WBC [ Редактировать ]
Александр Усик, украинский супертяжеловес, занял второе место в обновленном рейтинге WBC.
Обладателем чемпионского титула в этой весовой категории является Тайсон Фьюри, пояс временного чемпиона - у Диллиана Уайта.
Первое место в рейтинге занял Деонтей Уайлдер, который проиграл чемпионский титул Фьюри.
Топ-10 рейтинга WBC среди супертяжей выглядит следующим образом:
1. Деонтей Уайлдер
2. Александр Усик
3. Луис Ортис
4. Энди Руис-младший
5. Оскар Ривас
6. Джозеф Паркер
7. Даниэль Дюбуа
8. Филип Хргович
9. Александр Поветкин
10. Майкл Хантер
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