Здание "Антонова" передали ВАКС [ Редактировать ]
Во вторник, 14 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно документу Высшему антикоррупционному суду передадут здание ГП "Антонов".
Закон предусматривает передачу ВАКС здания в Киеве по адресу проспект Победы 41 по рыночной стоимости, которую определили отчетом о независимой оценке имущества.
Закон поможет завершить передачу ВАКС здания, которое он сейчас уже использует. Кроме того, это будет способствовать улучшению состояния ГП "Антонов", ведь передача прав на непрофильный актив, который уже не использовалось госпредприятием, погасит часть его обязательств перед бюджетом.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Ранее мы писали о том, что руководить производством самолетов на "Антонове" назначили Александра Лося.
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