Государственный концерн "Укроборонпром" официально назначил Александра Лося президентом госпредприятия "Антонов". Об этом сообщает пресс-служба концерна.

42-летний Александр Лось назван "представителем нового поколения антоновцев", ранее он занимал должность вице-президента по проектированию предприятия и с 9 июня по 7 июля временно исполнял обязанности президента ГП "Антонов".

За 18 лет работы на авиапредприятии Александр Лось прошел путь от инженера до главного конструктора и вице-президента ГП "Антонов". Его опыт и знания в авиастроительной отрасли обеспечат продолжение всех конструкторских и производственных наработок легендарного украинского авиагиганта.

Перед новым руководителем "Антонова" стоит задача выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты и ускорить темпы изготовления самолетов линейки "Ан".

На сайте ГП "Антонов" сообщается, что назначение Александра Лося стало "неким символом надежды на возрождение авиапрома".

"Антонов" - локомотив программы развития авиационной отрасли Украины в целом. Его задача - проектировать, строить и испытывать летательные аппараты. На Александра Лося возложена основная функция восстановления этой работы. Сегодня должность президента "Антонова" - это сочетание работы авиационного конструктора и менеджера.

На встрече с коллективом Александр Лось обсудил производственные вопросы, обеспечение конкурентной оплаты труда сотрудникам предприятия и социальные гарантии. Особое внимание было уделено строительству транспортного самолета Ан-178 по перуанским контрактом.

Напомним, что Александр Донец, который возглавлял ГП "Антонов" с 2018 года по июнь 2020-го, дважды пытался через суд восстановиться в должности.

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