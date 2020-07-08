Руководить производством самолетов на "Антонове" назначили Александра Лося [ Редактировать ]
Государственный концерн "Укроборонпром" официально назначил Александра Лося президентом госпредприятия "Антонов". Об этом сообщает пресс-служба концерна.
42-летний Александр Лось назван "представителем нового поколения антоновцев", ранее он занимал должность вице-президента по проектированию предприятия и с 9 июня по 7 июля временно исполнял обязанности президента ГП "Антонов".
За 18 лет работы на авиапредприятии Александр Лось прошел путь от инженера до главного конструктора и вице-президента ГП "Антонов". Его опыт и знания в авиастроительной отрасли обеспечат продолжение всех конструкторских и производственных наработок легендарного украинского авиагиганта.
Перед новым руководителем "Антонова" стоит задача выстроить прозрачные процессы корпоративного управления, осуществить необходимые для привлечения иностранного капитала финансовые аудиты и ускорить темпы изготовления самолетов линейки "Ан".
На сайте ГП "Антонов" сообщается, что назначение Александра Лося стало "неким символом надежды на возрождение авиапрома".
"Антонов" - локомотив программы развития авиационной отрасли Украины в целом. Его задача - проектировать, строить и испытывать летательные аппараты. На Александра Лося возложена основная функция восстановления этой работы. Сегодня должность президента "Антонова" - это сочетание работы авиационного конструктора и менеджера.
На встрече с коллективом Александр Лось обсудил производственные вопросы, обеспечение конкурентной оплаты труда сотрудникам предприятия и социальные гарантии. Особое внимание было уделено строительству транспортного самолета Ан-178 по перуанским контрактом.
Напомним, что Александр Донец, который возглавлял ГП "Антонов" с 2018 года по июнь 2020-го, дважды пытался через суд восстановиться в должности.
Ранее "Подробности" писали о самолетах из президентского авиапарка Владимира Зеленского.
по теме
Борт номер один: на чем летает Владимир Зеленский
Президентский авиационный флот состоит из трех самолетов и одного вертолета - Airbus А319CJ, Ан-148-100В, Ан-74ТК-300Д и Ми-8МТВ-1
Пустой аэропорт и 5-минутный контроль: как прошел первый рейс в Турцию
Во вторник, 2 июля, состоялся первый рейс Joinup в Анталию из Киева
Виготовляй та купуй українське: у Верховній Раді зареєстрували законопроект про локалізацію виробництва
Товари, які закуповуватиме держава, повинні хоча б частково виготовлятись в Україні - а отже, це нові робочі місця та чималі надходження в бюджет
Когда восстановят первые авиарейсы между Украиной и Турцией
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган планируют дать толчок для восстановления туристической отрасли
SkyUp возобновляет полеты: на когда запланированы первые авиарейсы
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет внутреннее авиасообщение