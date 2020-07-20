Жуткое ДТП унесло жизни известного футбольного тренера и двух его детей [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 июля, на трассе Киев - Чоп произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб Виктор Ряшко, наставник мукачевского "Мункача", футболист-полузащитник в 1982-1994 годах (выступал за тернопольскую "Ниву", "Кремень", "Буковину"), экс-тренер "Закарпатья", "Нивы" и ФК "Львов", бывший спортивный директор ужгородской "Говерлы".
Об этом сообщает ua-football.com.
Авария произошла неподалеку от села Ивановцы Мукачевского района.
Автомобиль Mazda, за рулем которого находился 56-летний Ряшко, столкнулся с грузовиком Man, который двигался ему навстречу, в направлении города Ужгород. В результате удара грузовик выбросило с дороги и он загорелся.
Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек, погибли на месте аварии. По сообщению СМИ, сын Виктора Ряшка Михаил также был футболистом.
Живой в результате ДТП осталась 46-летняя жена тренера - четвертая пассажирка машины, она находится в больнице.
Ранее сообщалось, что непобедимый американский боксер погиб в ДТП.
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