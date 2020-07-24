Це було незаконне втручання. Розшифровка бортових самописців зі збитого в Ірані українського "Боїнга" доводить - його політ перервали.

Роботу над "чорними скриньками" завершили у Франції. Зібрані дані передали в Іран, який веде розслідування і має виняткове право на оприлюднення інформації з цих носіїв. Трагедія сталася на початку січня - іранські військові випустили дві ракети в бік пасажирського лайнера авіакомпанії МАУ. Загинуло 176 людей. Наступного тижня мають початися переговори з Іраном щодо компенсації за скоєне.