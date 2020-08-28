У Всесвітній організації охорони здоров'я оновили рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, вони стосуються віку, з якого діти мають носити захисні маски.

Саме базуючись на цих рекомендаціях, нагадаю, у МОЗ дозволили дітям з 1 по 4 класи маски у школах не вдягати. Що про це думають наші лікарі?

Дорослі в масці, дитина - без! Картина - звична, але є питання: якщо заразитися можуть і великі, і маленькі, тоді чому для дітей масковий режим не обов'язковий? І як буде в школі?

Медичний міф про те, що дітей коронавірус оминає, вже давно розвінчаний. Малюки заражаються і хворіють так само, як і дорослі. Щоправда, переносять COVID-19 набагато легше. А часто, взагалі безсимптомно. І в цьому головна небезпека для... дорослих.

Альбіна Анісімова, лікар-інфекціоніст:

Дети, если начнут болеть массово - это погибель для их родственников - это бабушки, это дедушки, это мамы и это папы.

Бо діти можуть бути непомітними переносниками вірусу.

Альбіна Анісімова, лікар-інфекціоніст:

Однозначно, они должны быть в масках. Снятие маски допускается, если ребенок выходит на улицу, и он за руку идет со своей мамой по улице.

У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендації "лояльніші".

Носити маски нарівні з дорослими мають підлітки з 12 років. Малюкам до 5 років - вони не потрібні. Хіба що дитина контактує з хворим на COVID-19. А от щодо проміжної вікової групи - п'ять-одинадцять, - тут уже рішення насамперед за батьками і чиновниками. В українському МОЗ дозволили учням молодшої школи масок постійно не носити.

Ганна Горбань, лікар-педіатр:

Це група дітей, яка має складнощі в організації свого побуту, по-друге - це вікова група з приводу COVID-19, яка менш хворіють і має невеликий відсоток дітей, які мають ускладнення дуже невеликий.

Восьмирічна Марія першого вересня, як і більшість українських дітей, піде до школи. Каже: не може дочекатися:

Тому що не хочу дома робити домашнє завдання, бо вдома важко.

Скучила за школою і мама Марії. Каже: дистанційне навчання далося нелегко.

Ірина Коченко, мати учениці:

Небезпечно, але й зараз небезпечно - вони контактують, як не стараєшся, з іншими дітьми.

За вказівками, як відбуватимуться заняття за карантинних умов, Ірина стежить уважно. Є інформація і від уряду, і від адміністрації шкіл - там зобов'язані проводити дезінфекцію і грамотно організувати навчальний процес. А сьогодні міністр іще раз пояснив, як бути з масками. Каже: учням можна вдягати і багаторазову, і одноразову. Однієї на день має вистачити.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Тому, що вона не завжди в ній перебуває. Тому просто поклав в кишеню, коли починаються уроки і на перерві потім просто одягнув маску.

Щоправда, логіки в такому масковому режимі пані Ірина не бачить.

Ірина Коченко, мати учениці:

Сказали не вдягати в класі, в коридорі вдягати - не бачу в цьому сенсу, особливо, якщо вони вільний час надворі проводять, така ж сама ситуація і з садочками - чому вихователям на дворі треба вдягати маску, чому я не розумію, а при цьому їм можна не вдягати у приміщені.

І коли щодо шкіл рекомендації є більш-менш чіткими, не зрозумілим залишається те, як навчатимуться студенти, каже колишній депутат Борислав Береза. Йому є з чим порівнювати, бо він - батько і школяра, і студента.

Борислав Береза, народний депутат України VIII скликання:

Більше того, я не впевнений, що ті пропозиції, які я бачу з боку влади якось допоможуть. Кожного тижня ми бачимо, як збільшується кількість захворюваних, тож ми розуміємо що кількість хворих у школах і університетах буде збільшуватись. Як буде з цим працювати влада, дуже хочеться почути - які є протоколи, які є рішення, чи знов будуть щось придумувати походу.

До речі, рекомендації постійно змінюють і у ВООЗ. Ті, що були на початку епідемії, відрізняються від тих, що зараз. Але всі розуміють: поки що цілком захиститися від коронавірусу неможливо.