Под Одессой море "выбросило" эхо войны [ Редактировать ]
На центральном пляже города Черноморск отдыхающие обнаружили морскую мину.
Об этом сообщает IT-3.
Так, судя по коррозии на ней, в море мина находится уже давно, предположительно со времен Второй мировой войны. На место вызвали сотрудников ГСЧС. Территорию зоны отдыха оцепили.
Отмечается, что спасатели изначально хотели уничтожить опасную находку в море, однако позже решили транспортировать боеприпас на полигон.
Фото: IT-3
Ранее мы писали, что в школе, находящейся в Одесской области обнаружили более 300 боеприпасов. Учебный процесс временно остановили.
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