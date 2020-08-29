На центральном пляже города Черноморск отдыхающие обнаружили морскую мину.

Об этом сообщает IT-3.

Так, судя по коррозии на ней, в море мина находится уже давно, предположительно со времен Второй мировой войны. На место вызвали сотрудников ГСЧС. Территорию зоны отдыха оцепили.

Отмечается, что спасатели изначально хотели уничтожить опасную находку в море, однако позже решили транспортировать боеприпас на полигон.

Фото: IT-3

Ранее мы писали, что в школе, находящейся в Одесской области обнаружили более 300 боеприпасов. Учебный процесс временно остановили.