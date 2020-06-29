Ребенок нашел на пляже ядовитую "супермедузу" [ Редактировать ]
Маленькая британка обнаружила на пляже гигантскую ядовитую медузу.
Об этом пишет Daily Mail.
По информации, девочка вместе с отцом гуляла на берегу океана, когда внезапно они нашли огромную медузу, которая сильно напугала семью.
Отмечается, что найденное животное оказалось самой большой на планете цианеей. Размер медузы равнялся двум метрам, что оказалось вдвое больше роста ребенка.
Не смотря на опасение отца, ребенок все же упросил родителя сделать фотографию с опасным животным.
Фото: Daily Mail
Ранее мы писали, что найден необычный носорогий дракон, которого ученые не видели больше 130 лет. Животное нашли в лесах Индонезии.
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