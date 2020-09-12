Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 сентября, с рабочей поездкой находится в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства осматривает объекты, входящие в Национальную программу "Большое строительство" и примет участие в представлении проекта Стратегии развития Одесской области до 2027 года.

В первую очередь Владимир Зеленский ознакомился с реализацией проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта "Одесса".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2800 метров и ширину 45 метров. Новый аэродром позволит принимать самолеты категории D, предназначенные для осуществления полетов средней и большой дальности, такие как Boeing 747-400/800, по категории ІІІ ICAO, а также другие борта вместимостью до 300 пассажиров. Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома составляет 3,9 млрд грн.

Министр инфраструктуры добавил, что благодаря новой полосе аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки - более 5 млн пассажиров. Также Главе государства продемонстрировали новый терминал аэропорта, рассчитанный на прием трех миллионов пассажиров в год.

Кроме того, Владимир Зеленский осмотрел строительство детского сада в поселке Авангард Овидиопольского района. Он возводится в новом жилом квартале в районе, где проживает около 25 000 жителей, и не было ни одного детского сада. Новый детский сад, который построили с нуля за 9 месяцев, рассчитан на 190 мест. Он откроется для деток с ноября.

В поселке Авангард Владимир Зеленский ознакомился с функционированием созданного в прошлом году Центра безопасности граждан, цель которого помощь гражданам в ликвидации возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. В Центре функционирует единый номер, на который поступают обращения от населения, с целью оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Дозвониться к ним можно и по известным номерам экстренных служб - "101", "102", "103".

Также президент осмотрел ход реконструкции мостового перехода через Хаджибейский лиман на автомобильной дороге Киев - Одесса.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков отметил, что одна половина моста уже реконструирована.

Все помнят, что здесь, на въезде в Одессу, были пробки. Это негативно отражалось на туризме во всем регионе. Сейчас эту острейшую проблему сняли, работают три полосы. До следующих майских праздников мы завершим вторую половину, будет шесть полос. Пробок (на въезде – ред.) в Одессу больше не будет.

Глава "Укравтодора" сообщил, что в Одесской области в 2020 году будет отремонтировано 194 км дорог государственного значения и 51,1 км местных дорог. Все тендеры на строительство дорог государственного значения завершены.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство аэропортов во всех важных точках Украины уже в следующем году.