У Новій Зеланді завершили зйомки другої частини фільму "Аватар" [ Редактировать ]
Режисер Джеймс Кемерон повідомив про завершення зйомок другої частини фантастичного фільму "Аватар". За його словами, робота готова на 95 відсотків. Зйомки у Новій Зеландії поновили після карантину у червні.
Попередньо прем'єру стрічки запланували на 17 грудня 2021. А у найближчі сім років має вийти ще чотири частини-продовження "Аватара". За даними видання Дедлайн, загальний бюджет усіх частин перевищить мільярд доларів.
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