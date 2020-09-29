Режисер Джеймс Кемерон повідомив про завершення зйомок другої частини фантастичного фільму "Аватар". За його словами, робота готова на 95 відсотків. Зйомки у Новій Зеландії поновили після карантину у червні.

Попередньо прем'єру стрічки запланували на 17 грудня 2021. А у найближчі сім років має вийти ще чотири частини-продовження "Аватара". За даними видання Дедлайн, загальний бюджет усіх частин перевищить мільярд доларів.