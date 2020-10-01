Поки в Китаї святкують, у Гонконгу знову протестували. Про-демократичні організації та активісти вимагають звільнити політичних в'язнів. Торік у місті тривали масові демонстрації проти зближення з Китаєм.

Та попри акції непокори, адміністрація таки запровадила закон про національну безпеку, який фактично спрямований на придушення мітингів. У результаті кілька активістів заарештувати, дехто змушений був виїхати за кордон.