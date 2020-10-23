Google прекратил работу популярного сервиса [ Редактировать ]
Google официально прекратил поддержку музыкального сервиса Google Play Music.
Об этом сообщает processer.media.
Теперь при попытке запустить приложение на Android или открыть веб-страницу Google Play Music появляется сообщение о том, что сервис недоступен. Пользователям предлагается перенести свой плейлист на сервис YouTube Music.
Google Play Music был запущен в 2011 году, но в Украине он появился только в 2014 году. О закрытии сервиса Google сообщил еще в 2018 году. В июне 2020 компания сообщила, что его заменит YouTube Music.
Ранее сообщалось, что YouTube запускает новый формат видео.
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