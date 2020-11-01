Марш під постріли: у Білорусі силовики застосували зброю проти мітингарів [ Редактировать ]
Під звуки пострілів і світлошумових гранат розпочався черговий недільний марш спротиву в Білорусі. На вулиці вкотре вийшли десятки тисяч людей. І вже традиційно їм протистоїть ціла армія силовиків із бронетехнікою. Сьогодні вони, як і обіцяв Олександр Лукашенко, почали застосовувати зброю.
На черговий недільний марш активісти почали збиратися опівдні. Люди вишикувались у дві великі колони й рушили головним проспектом столиці. Вимоги незмінні - відставка Олександра Лукашенка.
Під час маршу не минулося без сутичок із міліцією. На проспекті Незалежності силовики зустріли мітингувальників пострілами в повітря.
Очевидці розповідають про стрілянину й вибухи світлошумових гранат і в інших частинах міста. У міліції ж зазначають - спецзасоби застосували для уникнення правопорушень.
За даними правозахисників, у Мінську та Гродно затримали близько сотні людей.
На масові протести обурені фальсифікацією президентських виборів білоруси виходять уже тринадцяту неділю поспіль. Нині марш приурочили до поминального дня "Дзяди". Тож мітингувальники від центру столиці прийшли до урочища Куропати - місця, де НКВСники масово розстрілювали "ворогів народу".
Напередодні ж Олександр Лукашенко вкотре пообіцяв навести лад у Мінську й суворо розібратися з порушниками спокою.
Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):
Дальше все. Нам отступать некуда и мы отступать не собираемся. Те, кто сегодня пытаются дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно, если они будут прятаться в квартирах граждан - мы в плен никого не берем.
Крім того, відсьогодні кордони Білорусі з боку Латвії, Литви, Польщі та України закриті для іноземців. Офіційно - через коронавірус. А ще в країну не можуть повернутися білоруські студенти іноземних вишів.
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