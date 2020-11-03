Дело МН17: Пулатов отрицает вину [ Редактировать ]
Во вторник, 3 ноября, на суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе. Фигурант отрицает вину. Об этом пишет нидерландское издание De Telegraaf.
Сообщается, что на суде показали подборку видео, записанных 22 октября, когда адвокаты Пулатова посещали его в России. На записях Пулатов снова отрицает причастность к авиакатастрофе. Само видео длится около двух часов, родственников жертв заранее уведомили, что оно будет показано в суде.
Как отметила в Twitter доцент Свободного университета Амстердама, эксперт по международному праву Марике де Хун, Пулатов на камеру заявил, что его сообщения о сбитом самолете сразу после катастрофы должны были "запутать врага, как это принято в военное время".
Он также отметил, что Россия якобы не предоставила бы боевикам на Донбассе установку "Бук", поскольку этот район не является стратегическим. А наличие "Бука" поставило бы под угрозу самих боевиков.
Ранее мы сообщали, что в Нидерландах возобновилось слушание по делу МН-17.
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