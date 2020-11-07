У Харкові оголосили результати місцевих виборів без перерахунку голосів [ Редактировать ]
Виборчі баталії точаться і в Україні. Про незаконне оголошення результатів місцевих виборів заявляють опозиціонери в Харкові. Там міська територіальна виборча комісія поспішила до 6 листопада оголосити результати виборів. При тому, що на перерахунок голосів досі чекають 10 дільниць.
Таке рішення днями прийняв суд. Чи звернуть на це увагу в ТВК і як можуть змінитися результати виборів?
Вибори відбулися. Результати оголошені. Харківська міська територіальна комісія 6 листопада назвала переможців у перегонах. Та ось тут, фальшстарт, - запевняють юристи. І радять спершу дочекатися перерахунку голосів, призначеного судом. До цього результати вважатимуть незаконними.
Олександр Лавриненко, кандидат у депутати Харківської міськради:
Харківська міська територіальна комісія оголосила результати виборів. Що, на наше переконання, є незаконним. Тому що ще не виконані рішення судів. Ще не проведені перерахунки голосів по Шевченківському р-ну, по Слобідському р-ну.
До суду опозиціонери звернулися через виявлені фальсифікації. Виявляли на дільницях бюлетені з інших районів. Фіксували випадки, коли члени комісій під час підрахунку нібито випадково клали зіпсовані чи порожні бюлетені - у стос із заповненими коректно. За рішенням суддів, на кількох дільницях мали перерахувати голоси. І виборчу комісію про це повідомили, кажуть у опозиції.
Суд постановив зобов'язати Шевченківську районну у місті Харкові територіальну виборчу комісію Харківської області прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців по виборчій дільниці 631138.
Та відповіді - жодної. Скарги - не розглянуто. Голоси - не перераховано. Натомість оголошують результати виборів. Пояснення голови міської ТВК оголошують зараз, бо терміни спливають.
Ольга Мозгова, голова Харківської міської територіальної виборчої комісії:
Розумієте, наша комісія ще в жодному суді не була згадана. Тому ми виконуємо календарний план і повинні до 6 листопада оголосити результати виборів. Ми оголосили. Якщо будуть підстави, ми будемо уточнювати наш протокол.
Опозиціонери ж кажуть: рішення суду комісія повинна виконати. І обіцяють простежити, щоб перерахунок на десяти дільницях Шевченківського та Слобідського районах відбувся і був прозорим. Політики переконані: це змінить теперішні результати виборів.
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