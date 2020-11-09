Чому в англійському Ліверпулі влаштували масштабне тестування [ Редактировать ]
Перевірять усіх. У англійському Ліверпулі триває масове тестування на коронавірус. У місті з населенням 500 тисяч збирають аналізи усіх охочих. Для чого така масштабна перевірка - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Ця черга - охочих здати аналіз на коронавірус. Масове тестування у Ліверпулі триває вже четвертий день. Тут хочуть перевірити усе доросле населення міста 500-тисячника. Для втілення цього проекту навіть залучили армію - солдати допомагають з інструкціями та організаційними питаннями.
Аналіз не з приємних. Але й не болючий. Ватною паличкою беруть кілька мазків із рота чи носа. Частина результатів буде відома лише за добу. Але використовують також і експрес-тести. Діагноз з'являється вже за 20-30 хвилин.
Клер Грейвз, жителька Ліверпуля:
Я вважаю, що тестування усіх мешканців необхідне для швидшого повернення до більш-менш нормального життя. Я хочу перевіритися, щоб знати, що не становлю ризику для своєї сім'ї, колег та друзів.
Нікого з ліверпульців не змушують здавати аналіз. Але насамперед закликають перевіритися студентів, учителів та медиків. Перед тестуванням усіх попереджають, що у разі позитивного результату - обов'язкова самоізоляція на 10 днів.
Джо Андерсон, мер Ліверпуля:
Ми усвідомлюємо, що саме по собі це тестування не буде панацеєю. Та це один з інструментів боротьби з епідемією. Адже ми матимемо змогу зупинити поширення вірусу. А також - контролювати усю ситуацію.
Саме до безсимптомних випадків ураження тут особлива увага. Адже люди з кашлем чи температурою розуміють, що можуть інфікувати інших. А от у разі безсимптомного перебігу, люди продовжують ходити на роботу чи за покупками, розносячи вірус.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Це критично важливо, адже, як ми знаємо, 70% передачі захворювання відбувається між людьми, які не мають симптомів. І це дасть нам можливість перервати ланцюг поширення коронавірусу.
Це перший проєкт такого масштабу у Британії. За досвідом його проведення урядова делегація їздила до Словакії. Там на минулих вихідних вже вдруге провели масове тестування населення. З його допомогою влада сподівається послабити карантин та приборкати пандемію.
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